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تقلبات جوية اليوم على 6 مناطق
تتمثل الحالة في نشاط للرياح المثيرة للأتربة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء.
وتوقعت الأرصاد حدوث تقلبات جوية على عدة مناطق، حيث تتمثل الحالة في نشاط في الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
وتشهد الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية نشاطًا في الرياح، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف والحدود الشمالية، قد تهطل منها أمطار متفرقة.
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