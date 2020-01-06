2020-01-07

البنتاجون: لا يمكن تأكيد رسالة انسحاب التحالف من العراق

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد متحدث باسم البنتاجون، أنه لا يمكن على الفور تأكيد صحة رسالة تفيد باعتزام التحالف الدولي الانسحاب من العراق.

وقبل قليل، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الجيش الأمريكي أبلغ العراق باتخاذ إجراءات للخروج من البلاد.

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ووافق البرلمان العراقي، يوم أمس الأحد، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق، ويضمن عدم استخدامها لأراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

وبحسب القرار، الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم داعش الإرهابي؛ بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر.

وينص القرار على أنه يجب العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

وقرارات البرلمان تختلف عن القوانين؛ إذ إنها غير ملزمة للحكومة، لكن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي دعا في وقت سابق إلى إنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق.

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