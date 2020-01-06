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وزير الخارجية : الملك سلمان يدعو لقمة قادة الدول المشاطئة قريبًا
أكد أن توقيع ميثاق التأسيس يسرع التعاون ومواجهة المخاطر
متابعات الخليج 365 - شرف الروقي - تصوير : خالد الحمودي
عقد مساء اليوم الاثنين في الرياض اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ويأتي الاجتماع لتحقيق المصلحة الأمنية والسياسية والاستثمارية، وتأمين حركة الملاحة البحرية في هذا الممر المائي الدولي المهم.
وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال كلمته للإعلاميين أنه تم توقيع ميثاق لتأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وهي السعودية ومصر والأردن والسودان واليمن وإرتيريا والصومال وجيبوتي.
وأوضح أن ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، سيرفع لقادة المجلس في اجتماع القمة الذي سيدعو إليه قريبًا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وبين الأمير فيصل أن الاجتماع يأتي في مرحلة مهمة وحساسة تستدعي تسريع وتيرة تعاون الدول المشاركة وتعزيز قدراتها لمواجهة أي مخاطر وتحديات تواجه المنطقة، والعمل على حماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدًا حرص المملكة على التنسيق والتعاون مع شقيقاتها الدول الأعضاء في هذا المجلس، لمواجهة التحديات والمخاطر.
وأشاد بجهود وتعاون الدول الأعضاء فيما قدموه في الفترة الماضية لتحقيق أهداف وتطلعات المجلس، موضحًا أن هذا الاجتماع يعكس اهتمام قادة المجلس من حرص واهتمام لبذل الجهود في سبيل التعاون والتكامل الوثيق في كافة المجالات وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
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