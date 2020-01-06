انتحلت صفة طبيبة جلدية في حائل فسقطت!

2020-01-06

متابعات الخليج 365 - حائل

ضبطت وزارة الصحة وافدة منتحلة صفة طبيبة جلدية بدون ترخيص، في إحدى المنشآت الصحية الخاصة في حائل.

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وقالت وزارة الصحة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين: إنها أحالت الوافدة المنتحلة صفة الطبيبة إلى النيابة العامة.

وحثت وزارة الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على الرقم 937 لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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