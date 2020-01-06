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انتحلت صفة طبيبة جلدية في حائل فسقطت!
أحالتها وزارة الصحة إلى النيابة العامة
متابعات الخليج 365 - حائل
ضبطت وزارة الصحة وافدة منتحلة صفة طبيبة جلدية بدون ترخيص، في إحدى المنشآت الصحية الخاصة في حائل.
وقالت وزارة الصحة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين: إنها أحالت الوافدة المنتحلة صفة الطبيبة إلى النيابة العامة.
وحثت وزارة الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على الرقم 937 لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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