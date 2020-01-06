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نصيحة من القرني للقضاء على الاسترخاء القاتل
وصفه بأنه وأد خفي وانتحار بكبسول مُسكّن
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه الشيخ الدكتور عائض القرني نصيحة إلى متابعيه للقضاء على الفراغ والبعد عن الاسترخاء “القاتل”.
وقال القرني في تغريدة له عبر تويتر مساء اليوم الاثنين: اقضِ على الفراغ؛ لأنه يسحب لك كل ملفات الماضي، والحاضر، والمستقبل من أدراج الحياة فيجعلك كالسيارة المُسرعة في انحدار بلا سائق تجنح ذات اليمين وذات الشمال.
وتابع القرني: نصيحتي لك ولنفسي أن تقوم بأعمال مُثمرة بدلًا من هذا الاسترخاء القاتل؛ لأنه وأد خفي، وانتحار بكبسول مُسكّن.
وأضاف: قصة طلب العلم، والريادة، والتميّز، بين موسى والخضر عليهما السلام تبدأ بـ: “فانطلقا، فانطلقا، فانطلقا”، إذا أردت المجد فانطلق، انطلق إلى المدرسة، وإلى الجامعة، انطلق إلى المصنع، وإلى المزرعة، انطلق إلى الشركة، وإلى السوق، انطلق إلى الحياة، فأمامك النجاح والتوفيق بإذن الله.
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