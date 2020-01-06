جينيسيس تقدم باكورة إنتاجها من موديلات SUV الفاخرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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كشفت شركة جينيسيس النقاب عن أيقونتها GV80الجديدة، التي تمثل باكورة إنتاجها من موديلات SUVالفاخرة.
وأوضحت الشركة التابعة لشركة هيونداي أن سيارتها GV80 الجديدة تظهر بطول 5 متر، ويمكن تجهيزها بخمسة أو سبعة مقاعد، كما تتميز السيارة بشبكة مبرد ضخمة وخطوط انسيابية تنطق بالجاذبية والفخامة.
ولم تكشف جينيسيس حتى الآن عن نظام الدفع، الذي ستعتمد عليه سيارة الأراضي الوعرة، لكن وبما أن GV80ستتشارك منصة نظام الدفع الخلفي مع موديلات السيدان الكبيرة، فإن جميع الخيارات ستكون مفتوحة أمام السيارة، مثل محرك V8سعة 0ر5 لتر، وكذلك محرك V6ومحركات الديزل.
ومن المنتظر أن تطرح جينيسيس السيارة GV80في الأسواق خلال العام القادم 2021.
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