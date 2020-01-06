لص تركي .. بتأشيرة عمرة !؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل رشا نايف - مكة المكرمة

رصدت كاميرا مراقبة ذات جودة عالية مرتبطة بمقر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في حي أجياد على اللص التركي (24 عاما)، حين عطل كاميرات المراقبة في معرض الحرمين الشريفين، وتسلل في السابعة صباحا من يوم الجمعة 8 نوفمبر الماضي مترصدا مقتنيات المعرض.

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رصدت تلك الكاميرا تسلل اللص التركي عبر فتحات التكييف الخاصة بدورات المياه، وعبثه بعدد من مقتنيات المعرض، ومحاولته سرقة أحجار كريمة تقدر بالمليارات، على الفور بُلّغ العاملون كافة في الموقع، والذين تواصلوا مع الجهات الأمنية التي تولت على الفور عملية تأمين المتحف ومحيطه بالكامل، وتمكنت من إلقاء القبض على اللص التركي.

جريمة مع سبق الإصرار والترصد. اللص التركي القادم إلى السعودية بتأشيرة عمرة من مطار ينبع الدولي، لم يؤدها، بل زار المتحف في أوقات العمل الرسمية مرتين لرصد الآثار ووضع الخطة.

اليوم أحالت السلطات في السعودية لص آثار الحرمين الشريفين التركي من النيابة العامة بمكة المكرمة إلى المحكمة الجزائية في مكة لتطبيق الشرع بحقه.