شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بن سلمان يطير إلى واشنطن.. وشبكة ”سي إن إن ” تكشف الأسباب الحقيقية والهدف القادم عقب اغتيال قاسم سليماني ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الاثنين، سر زيارة نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، إلى واشنطن بعد تصفية قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

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ونقلت الشبكة عن مصدر حكومي سعودي، قوله: إن الأمير خالد بن سلمان "سيدعو إلى ضبط النفس"، ويناقش "وقف التصعيد" لدى لقائه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في واشنطن.

وأكد المصدر، أن السلطات السعودية تشعر بالقلق إزاء التصعيد عقب مقتل قاسم سليماني، في غارة أمريكية استهدفت موكبه ونائب رئيس الحشد الشعبي بالعراق أبو مهدي المهندس وآخرين قرب مطار بغداد، يوم الجمعة الماضي.

وأضاف المصدر الحكومي السعودي: "نحن نعرف كيف يبدو ذلك، لا نريد الفوضى في المنطقة، لقد كنا هدفًا من قبل"، قائلًا: "يمكن أن نكون هدفًا مرة أخرى".

وأوضح المصدر السعودي أن الأمير خالد بن سلمان بتوجيه من (شقيقه) ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فهو سيكون في واشنطن "لمناقشة طريقة لتهدئة الوضع".

وختم المسؤول السعودي، بالتأكيد على أن الحكومة السعودية لم تكن على علم بأن "سليماني" كان لديه أي رسائل لهم قبل مقتله، وهو ما تحدث عن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.