ضبطت دوريات المرور بالمنطقة الشرقية قائد مركبة ارتكب مخالفتين، وهما التفحيط في أحد الشوارع العامة، وبمركبة لا تحمل لوحات. وأوضح “المرور” أن قائد السيارة الكابرس عرّض حياته وحياة قائدي المركبات للخطر، ولذا تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور بحقه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: مركبته بدون لوحات.. ضبط مفحط عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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