“المرور” يوضح توقيت بدء فحص المركبات الخاصة الجديدة

أوضح المرور السعودي، المدة المحددة لبدء إجراء الفحص الفني السنوي للمركبات الخاصة بعد ترخيصها وفقًا لنظام المرور، جاء ذلك ردًا من المرور السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، بشأن «مدى ضرورة إجراء الفحص الدوري لسيارة موديل 2017».
وأكد أن نظام المرور يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنوياً ما عدا المركبات الخاصة الجديدة فيجرى الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات يبدأ احتسابها من الترخيص لها بالسير لأول مرة. وينص نظام المرور، على أن «مدة صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها، هي ثلاث سنوات؛ حيث يجوز إصدار رخص السير بأقل من تلك المدة بحيث لا تقل عن سنة -إذا كان الغرض من ذلك تصدير المركبة أو إلغاء تسجيلها – على أن يتم تجديد رخصة سير المركبة بإحضار أصل رخصتها والتأكد من صحة المعلومات مع خلو سجل المركبة ومالكها من المخالفات المروية.
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