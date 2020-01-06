“كراني”: السعودية تتأثر بـ”النتائج المؤلمة” للتغير المناخي

أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن النتائج المؤلمة للتغير المناخي تؤثر على المملكة وتخالف جميع التوقعات، وقال كراني عبر حسابه بموقع «تويتر»، أن أجواء المملكة ما زالت تعاني من عدم عبور المنخفضات (الجوية) العابرة؛ كنتيجة مؤلمة للتغير المناخي الذي ضرب عرض الحائط بجميع التوقعات.

وكان كراني، توقع سيطرة الزائر القطبي لمدة الـ10 أيام المقبلة على عدة مناطق بالمملكة، والذي سيمتد إلى جنوب الجزيرة، يوم الجمعة الموافق 17 يناير الجاري، قائلًا: «تنعَّموا بشتاء ضبابي، صقيعي، فرصة لتجمد المياه.. مع أخذ الاحتياطات اللازمة للتدفئة والملابس الشتوية المناسبة وتجنب التيارات الباردة.. ودَفّوا أنفسكم وأطفالكم». إلى ذلك توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها بشأن طقس اليوم الاثنين، استمرار تدفق الكتلة الهوائية الباردة على شمال ووسط وغرب المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على شرق وشمال المملكة.