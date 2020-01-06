7 فوارق بين الإقامة المميزة والعادية يتصدرها الانتفاع بعقارات “مكة والمدينة”

كشف مركز خدمات الإقامة المميزة عن 7 فوراق بين الإقامة المميزة والعادية الإقامة، وقال المركز عبر حسابه الرسمي بـ«تويتر»، إن الإقامة المميزة تتميز بأنها لا ترتبط بصاحب عمل، مع حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، ويمكن التقديم على الإقامة المميزة السنوية والدائمة. وأضاف: «يحق لمَن يحملون الإقامة المميزة امتلاك العقارات بأنواعها باسمه الشخصي، ويحق له أيضاً امتلاك وسائل نقل خاصة، والانتفاع بالعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها بحرية».
وأشار البرنامج إلى أن «رخصة الإقامة مرتبطة بصاحب العمل، وتأشيرة السفر تشترط بموافقته، وتجدد سنوياً للمؤسسات والشركات، أما الأفراد سنتين، ولا يحق له التملك إلا بعد الحصول على ترخيص وموافقة من وزارة الداخلية». ونبه إلى أنه «يحق للحاصلين عليها تسجيل سيارتين فقط، ولا يحق له الانتفاع بالعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويٌشترط موافقة صاحب العمل عند نقل الخدمة إلا في حالات محددة».
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