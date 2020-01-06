ما هي عقوبة التعثر في سداد قروض البنوك ؟

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن عقوبة الشخص الذي يتعثر في سداد القروض، مشيرةً إلى اختلاف العقوبة تبعاً لظروف العميل وكذلك بحسب الأحكام والشروط الواردة في بنود عقد التمويل. وقالت المؤسسة أن العقوبات يمكن أن تكون صعوبة الحصول على تمويل آخر في المستقبل القريب، أوتجميد الحسابات المصرفية وحجز أرصدة العميل بما يتفق مع قرارات الجهات المعنية بهذا الشأن، أو الحجز على الأملاك إذا كان التمويل مرهوناً بضمان طبقاً للوائح والقوانين السارية. وشددت المؤسسة على أنه من ضمن العقوبات أيضاً الخضوع للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية من قبل الدائنين.

تجنب التعثر

وأفردت ساما عدة خطوات يمكن أن تقي الشخص من التعثر في السداد، منها حصر الاقتراض بالأمور الضرورية والهامة وعدم اقتراض مبلغ يزيد عن الحاجة، وتنظيم الأمور المالية والتأكد من أن الدخل الشهري يكفي لتغطية النفقات الشهرية بالإضافة إلى أقساط القروض. كما أن من بين تلك الخطوات التأكد من توافر رصيد كافي في الحساب قبل موعد استحقاق الأقساط، وإخطار البنك فوراً في حال تغير الظروف المالية كتغير الراتب، أو الوظيفة، أو أية مستجدات تؤثر على الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة.