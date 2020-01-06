له حق الرفض بشرط.. “العمل” توضح الحقوق والمزايا التي يحصل عليها “العامل الليلي”

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قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، إن المزايا التي يحصل عليها “العامل الليلي” عديدة، أبرزها :-

توفير مزايا في الأجر أو ساعات العمل أو أي مزايا أخرى، مثل بدل نقل، تقليل ساعات العمل على سبيل المثال، توفير بدل لطبيعة العمل الليلي.

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وفيما يخص الحقوق، أوضح آبا الخيل أن العامل الليلي له الحق في الترقيات والتدريب والتطور الوظيفي عموماً، وكذلك له الحق في التأكد من توفر الخدمات الصحية المناسبة في حال حدث أي طارئ صحي في العمل.

وأضاف بحسب “العربية” أن من ضمن حقوق العامل عدم تشغيله في الفترة الليلية في حالة وجود تقرير طبي يشير إلى عدم ملاءمة العامل للعمل في هذه الفترة، وكذلك السيدة الحامل قبل 24 أسبوعا (6 أشهر) من الوضع.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أكدت في وقت سابق أن المخالفين لضوابط قرار العمل الليلي – فتح المحلات 24 ساعة – الذي بدأ العمل به قبل أيام، ستتم معاقبتهم وفقاً لدليل المخالفات والعقوبات، وتتضمن الغرامات المالية وإيقاف الخدمات وغيرها، وفقاً لنوع المخالفة.

