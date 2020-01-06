مستشفى ينبع يستقبل 5 إصابات من رالي داكار

صرّح مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة المدينة مؤيد أبوعنق، باستقبال مستشفى ينبع العام التابع لصحة منطقة المدينة المنورة 5 إصابات من جنسيات مختلفة عبر الطائرة الإسعافية وسيارات الإسعاف من المشاركين في رالي داكار المقام في المملكة العربية السعودية ، والذي يعبر من محافظه ينبع. وقدمت لهم كل الخدمات الإسعافية الطارئة وقرر الفريق الطبي تنويم 4 حالات، وغادرت حالة واحدة المستشفى بعد تماثلها للشفاء.



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