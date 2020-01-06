السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان العامة يقلّد رئيس أركان الدفاع البريطاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة



الرياض 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس

قلّد معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، معالي رئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق الأول الركن السير نيكولاس كارتر وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس هيئة الأركان العامة أمس, لمعالي رئيس أركان الدفاع البريطاني, حيث جرى خلاله استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

حضر الاستقبال أصحاب السمو والمعالي قادة أفرع القوات المسلحة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة, فيما حضره من الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس وعدد من كبار الضباط.

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19:58ت م

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