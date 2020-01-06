السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أعلنت النيابة العامة عن سجن 16 متورطا في غسيل الأموال والتستر57 عاما وغرامة مالية بـ25 مليون ريال، وفقا لما نقلته قناة «الإخبارية» أمس. وقالت إن هناك أكثر من 60 دليلا وقرينة ضد التنظيم العصابي الذي يدار من خلال عدد من الوافدين الذين يعملون تحت تستر من بعض المواطنين الذين ساهموا في الجريمة عن طريق تمكين هؤلاء الوافدين من التصرف في مؤسساتهم وسجلاتهم التجارية وحساباتهم البنكية. نشاط التشكيل العصابي جمع وحيازة الأموال غير المشروعة

نقلها وتحويلها إلى خارج السعودية



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السجن 57 عاما لـ 16 متورطا بغسيل الأموال والتستر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.