أمير مكة بالنيابة يستعرض مبادرات الغرف التجارية لخدمة الأهالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ترأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة أمس، اجتماع المجلس التنسيقي للغرف التجارية الصناعية بالمنطقة.

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وناقش الاجتماع الذي عقد بحضور رؤساء مجالس غرف العاصمة المقدسة وجدة والطائف، سبل تطوير أعمال الغرف، ليكون لها دور أكبر في تحفيز الاستثمارات في محافظات المنطقة كافة، بالتنسيق مع هيئة تطوير المنطقة.

كما استعرض آليات تنسيق الأعمال بشكل تكاملي بين الغرف الثلاث، مما يحقق النتائج المرجوة ويعود بالنفع على المنطقة ومحافظاتها.

بعد ذلك قدم رئيس مجلس غرفة جدة محمد ناغي، ورئيس مجلس غرفة مكة هشام كعكعي، ونائب رئيس غرفة الطائف غازي القثامي، نبذة عن استراتيجيات الغرف خلال الفترة المقبلة، والتي تمثلت في إنشاء مراكز للفعاليات والمعارض، إلى جانب وضع برامج لدعم رواد ورائدات الأعمال وتنشيط الجوانب السياحية ووضع آليات وخطط لجذب الاستثمارات، وغيرها من المبادرات التي تخدم المنطقة وسكانها.