مناقشة احتياج الباحة لتعزيز الانترنت والتطبيقات الذكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الباحة

استعرض أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود أمس مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة بمقر الوزارة في الرياض حاجة المنطقة لتعزيز شبكة الانترنت وتوفير شبكة واسعة النطاق لتغطية المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها وإيجاد تقنيات عالية المستوى، خاصة في ظل ما تحتاجه الأنظمة الحديثة والتطبيقات الذكية للسرعة العالية في الانترنت وشبكة واسعة من الألياف البصرية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن زيارات أمير الباحة لعدد من الوزراء لدفع عجلة التنمية بالمنطقة، وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالأمير حسام، مثمنا له زيارته الكريمة.

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وثمن أمير الباحة جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما تقدمه من خدمات متطورة للمواطنين والمقيمين، وبما يسرع من جهود التحول الرقمي والتحول إلى الاقتصاد المعرفي لمواكبة أهداف رؤية 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م، مشيدا بالجهود المبذولة في استثمار طاقات الشباب في مجال التقنية. وأكد خلال اللقاء أن الباحة منطقة جميلة تتمتع بمزايا رائعة تسهم في تحقيق الرؤية، مع التطلع لاكتمال البنية التحتية الرقمية، للارتقاء بالخدمات الالكترونية بالمنطقة.

واستمع أمير المنطقة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لشرح مفصل عن خطط ومبادرات الوزارة والتوجهات الاستراتيجية الجديدة، وسعيها الدؤوب لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ونشر شبكة النطاق العريض في الباحة، وإلى سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة، مستعرضا الأعمال والمهام المنوطة بالوزارة وشركائها الاستراتيجيين والمشروعات التابعة لها والسبل الكفيلة بتقديم أفضل خدمات الانترنت بالمنطقة.

وأعرب السواحة عن بالغ شكره لأمير الباحة على دعمه ومتابعته المستمرة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكدا أن تلك الاحتياجات ستحظى بالاهتمام والمتابعة من قبل الوزارة.