حقوق الإنسان: 22 قرارا لتمكين وحفظ حقوق المرأة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، في مكتبه أمس، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية جون أبي زيد، أوجه التعاون المشترك بين البلدين، ولا سيما في مجالات حقوق الإنسان وسبل تعزيزها.

وأكد العواد عمق العلاقات التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات كافة، مستعرضا التطورات التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز في دعم حقوق الإنسان، والخطوات الإصلاحية الرائدة التي يقودها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في هذا المجال، التي تمخض عنها 60 قرارا إصلاحيا لتعزيز حقوق الإنسان كان نصيب المرأة منها 22 قرارا لتمكينها وحفظ حقوقها.

وأوضح أن المملكة سعت لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأوفت بالالتزامات التي أصبحت طرفا فيها، حيث قدمت جميع تقاريرها الدولية، لتكون ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة، مشددا على أن هذا التحول الكبير في سياسة المملكة الإصلاحية رسمت ملامحه رؤية 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لمستقبل أفضل للمملكة، وأن يكون الإنسان محورها الرئيس.