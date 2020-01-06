مخيم في أيسلندا يمنحك مشاهدة الشفق القطبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

وفر مخيم «أورورا بيس كامب» الجديد بالقرب من ريكيافيك في أيسلندا للزوار فرصة رؤية ألوان الشفق القطبي المعروفة باسم الأضواء الشمالية أو «أورورا» دون الاضطرار إلى الوقوف في الهواء الطلق وأنت ترتجف لساعات والاستمتاع بكوب من الشكولاته الساخنة أثناء انتظار ظهور العرض الضوئي تحت قبة زجاجية تحميهم من العوامل الجوية. كما يتيح المخيم مرشدين خبراء لتقديم معلومات مفيدة.

يشار إلى أن أفضل وقت لمشاهدة الأضواء الشمالية هو بين أغسطس وأبريل، وفقا لهيئة تنشيط السياحة في أيسلندا.