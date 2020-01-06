متحف يعرض تاريخ 400 فيلم للسينما الإيطالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - روما
انضم إلى استديوهات شينشيتا الشهيرة في روما بإيطاليا، والتي كانت تعرف سابقا باسم هوليوود نهر التيبر، متحف جديد يعرض تاريخ 400 فيلم للسينما الإيطالية.
وافتتح المتحف الإيطالي للصوتيات والمرئيات والسينما في ديسمبر 2019 في قسم تطوير الأفلام السابق في شينشيتا، والذي تعرض للهجر مع ظهور التكنولوجيا الرقمية.
وعند المدخل، تستقبل الزوار عبارة «الأحلام هي الحقيقة الوحيدة»، المقتبسة عن فيديريكو فيليني المخرج الأسطوري لفيلم «لا دولتشي فيتا».
وداخل المتحف، يسود الظلام كما هو الحال في السينما، وتوجد 12 غرفة تعرض لقطات فيديو لاستكشاف الموضوعات المختلفة في صناعة السينما الإيطالية مثل الرومانسية والتاريخ والسياسة والطعام.
يشار إلى أن المعروضات التي تم اختيارها من نحو 400 فيلم، تم تحريرها بشكل كبير، وتتنقل عبر مشاهد مختلفة، وتضم عددا من النجوم المبدعين مثل صوفيا لورين ومارسيلو ماستروياني وغيرهما.
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