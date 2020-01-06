الشخير ينذر باضطرابات نظم القلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حذرت الجمعية الألمانية لطب النوم وأبحاث النوم من الاستهانة بالشخير، فهو ليس مجرد ظاهرة مزعجة فقط، وإنما قد ينذر بمشكلة صحية خطيرة أيضا.
وأوضحت الجمعية أن الشخير يدق ناقوس الخطر عندما يكون مصحوبا بانقطاع النفس أثناء النوم؛ حيث إنه ينذر حينئذ بالإصابة باضطرابات نظم القلب أو السكتة الدماغية أو التوقف المفاجئ للقلب.
وهناك عدة عوامل تؤدي إلى المعاناة من الشخير مثل البدانة، بالإضافة إلى تضخم اللوزتين وارتخاء عضلات الحنك والأورام الصغيرة (البوليبات).
وعلى أية حال يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتمثل في ارتداء قناع تنفس أثناء النوم.
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