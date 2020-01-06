40 ألف نازح بسبب اشتباكات غرب دارفور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قالت الأمم المتحدة إن الاشتباكات القبلية الأخيرة في ولاية غرب دارفور أدت إلى نزوح نحو 40 ألف شخص من مناطقهم. وبحسب تقرير أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بالسودان (أوتشا) فإن نحو 32 ألف شخص نزحوا من ثلاثة مخيمات للنازحين (كردينق 1، كريندينق 2 ، ومخيم السلطان)، بحسب سجلات مفوضية العون الإنساني السودانية وشركائها، بينما فر البقية من معسكرات باب الجنان، دار السلام ودار النعيم.

وطبقا لتقرير أوتشا الذي نشر أمس فإن جملة الضحايا خلال الاشتباكات القبلية بلغت 54 شخصا، فيما أصيب 60 شخصا.