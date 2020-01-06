5 وزراء يبحثون التطورات في ليبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يبحث وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص في القاهرة غدا، مجمل التطورات المتسارعة في المشهد الليبي.

وقال مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان، «إن وزير الخارجية، سامح شكري، سيستضيف اجتماعا تنسيقيا وزاريا يضم وزراء خارجية كل من: فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، وذلك لبحث مجمل التطورات المتسارعة على المشهد الليبي أخيرا».

وبحسب البيان، يبحث الاجتماع سبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول أوجه الأزمة الليبية كافة، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود، بالإضافة إلى التباحث حول مجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.