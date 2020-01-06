الكويت تنفي الوساطة بين أمريكا وإيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفت مصادر مطلعة وجود وساطة كويتية بين إيران وأمريكا، ورأت أن الوساطة في الوقت الحالي لن تسهم في احتواء التصعيد.

ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية في عددها الصادر أمس، عن المصادر، تأكيدها عدم وصول أي قوات أمريكية أو بريطانية إلى الكويت، بطلب كويتي بهدف الحماية، وأضافت أن القوات موجودة سابقا ولا حاجة لزيادتها، إضافة إلى جهوزية الجيش الكويتي لأي طوارئ.