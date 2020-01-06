شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.
حضر الاستقبال الشيخ علي الجراح وزير شؤون الديوان الأميري، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت.
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