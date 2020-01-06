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نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

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استقبل نائب رئيس الحرس الوطني بدولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في مكتبه اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال الشيخ علي الجراح وزير شؤون الديوان الأميري، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت.

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