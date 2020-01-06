شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الوزراء الكويتي يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد والان نبدء بالتفاصيل
استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي في مكتبه اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.
حضر الاستقبال الشيخ علي الجراح وزير شؤون الديوان الأميري، والشيخ أحمد المنصور الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد والوفد المرافق لسموه.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس الوزراء الكويتي يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.