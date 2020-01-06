شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد والان نبدء بالتفاصيل

استقبل ولي عهد دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء والوفد المرافق، حيث نقل سموه لولي عهد دولة الكويت تحيات وتقدير أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وقد حمل سمو ولي عهد دولة الكويت تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله - وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

حضر الاستقبال الشيخ علي الجراح وزير شؤون الديوان الأميري، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود والوفد المرافق لسموه.