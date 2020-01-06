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3 أشياء يجب التأكد منها قبل السفر لدول التعاون
بشأن بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين
متابعات الخليج 365 - الرياض
شددت وكالة الأحوال المدنية على ضرورة التأكد من بعض الأشياء في بطاقة الهوية الوطنية قبل السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الأحوال في تغريدة لها عبر تويتر، مساء اليوم الاثنين: إنه يجب التأكد من أن البطاقة خالية من أي تلف، وأنه تبقى على انتهائها أكثر من 3 أشهر.
كما يجب التأكد أيضًا من أنه لم يسبق للشخص الإبلاغ بأنها مفقودة.
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