3 أشياء يجب التأكد منها قبل السفر لدول التعاون

2020-01-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت وكالة الأحوال المدنية على ضرورة التأكد من بعض الأشياء في بطاقة الهوية الوطنية قبل السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

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وقالت الأحوال في تغريدة لها عبر تويتر، مساء اليوم الاثنين: إنه يجب التأكد من أن البطاقة خالية من أي تلف، وأنه تبقى على انتهائها أكثر من 3 أشهر.

كما يجب التأكد أيضًا من أنه لم يسبق للشخص الإبلاغ بأنها مفقودة.

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