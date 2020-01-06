المرور يرد على استفسار بشأن الفحص السنوي

2020-01-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت إدارة المرور على استفسار بشأن المدة المحددة لبدء إجراء الفحص الفني السنوي للمركبات الخاصة بعد ترخيصها وفقًا لنظام المرور.

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وأضاف المرور في تغريدة له عبر تويتر، أن النظام الجديد يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنويًّا، ما عدا المركبات الخاصة الجديدة فيجرى الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات يبدأ احتسابها من الترخيص لها بالسير لأول مرة.

وبحسب نظام المرور الجديد، مدة صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها، هي ثلاث سنوات ويجوز إصدار رخص السير بأقل من تلك المدة بحيث لا تقل عن سنة- إذا كان الغرض من ذلك تصدير المركبة أو إلغاء تسجيلها- على أن يتم تجديد رخصة سير المركبة بإحضار أصل رخصتها والتأكد من صحة المعلومات مع خلو سجل المركبة ومالكها من المخالفات المرورية.

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