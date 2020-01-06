الفريق الرويلي يقلّد رئيس أركان الدفاع البريطاني وسام الملك عبدالعزيز

2020-01-06

متابعات الخليج 365 - واس

قلّد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق الأول الركن السير نيكولاس كارتر وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الأركان العامة أمس لرئيس أركان الدفاع البريطاني, حيث جرى خلاله استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

حضر الاستقبال قادة أفرع القوات المسلحة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة فيما حضره من الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس وعدد من كبار الضباط.



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