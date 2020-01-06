خادم الحرمين يبحث تعزيز الأمن مع وزراء خارجية الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وهم: وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية بدولة إريتريا عثمان صالح، ووزير الخارجية بالجمهورية اليمنية محمد الحضرمي، ووزيرة الخارجية بجمهورية السودان أسماء عبدالله، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي محمود يوسف، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية أحمد عيسى.

ونقل الوزراء لخادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال تحيات وتقدير قادة دولهم، فيما حملهم الملك نقل تحياته وتقديره لهم.

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وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبارك خادم الحرمين الشريفين تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والتوقيع على ميثاق المجلس.

حضر الاستقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان.