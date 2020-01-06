رسالة شفوية من خادم الحرمين لأمير الكويت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الكويت

استقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان صباح أمس وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد والوفد المرافق، حيث نقل لأمير الكويت رسالة شفوية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وحمل أمير الكويت تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

حضر الاستقبال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح، وسفير الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الصباح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد والوفد المرافق.