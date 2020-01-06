جولات بين 4 مدن لإنشاء 60 مدرسة بالمدينة المنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت شركة تطوير المباني «TBC» أمس الجولات التسويقية لمشروع المجموعة الثانية بالمدينة المنورة، ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

وتعد الجولة التسويقية المنعقدة بالمدينة المنورة الأولى ضمن سلسلة جولات ستنظم على التوالي في كل من (الرياض، وأبوظبي، وجدة، والدمام)، وتستعرض الجولة أمام الشركاء من المطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والخليجيين والدوليين والممولين مشروع المجموعة الثانية من مسار البناء والصيانة والتحويل ضمن مبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية الموافق عليها بالأمر السامي في 28 /‏ 9 /‏ 1438هـ وبشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 179 وتاريخ 26 /‏ 3 /‏ 1440 هـ بالموافقة على مسار البناء والصيانة والتحويل واعتماد ميزانيته.

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وكشفت الشركة عن معايير اختيار المواقع لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وتتمثل في مناسبة حجم المشروع (عدد المدارس) لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص (60 مدرسة للمجموعة)، وتوافر صكوك ملكية للأراضي التي سيتم تنفيذ المشاريع عليها، ووقوع الأراضي ضمن النطاق العمراني للمدن، وتطابق استمارات البرمجة مع صك الملكية للأراضي ورخص البناء، وخلو الأراضي من التضاريس والعوائق والمباني التي تحتاج للإزالة.

وبدأت TBC العمل على إنجاز المجموعة الثانية مع مطلع العام الماضي 2019، بأخذ الموافقات على بدء العمل في المجموعة الثانية وإنجاز الدراسات اللازمة، وصولا إلى مرحلة تأهيل المستثمرين التي يشهد انطلاقتها هذا الملتقى المقرر وفق الجدول الزمني لبدء الطرح، حتى يتسنى للمستثمرين الراغبين في المشاركة في المشروع دراسة كراسات الشروط وإعداد عروضهم التي سيتقدمون بها.

وستطرح كراسة الشروط في أبريل المقبل على أن تستلم العروض في سبتمبر نهاية الربع الثاني من هذا العام، وتبدأ عملية تقييم العروض والتوصية بترسيتها بحلول نهاية العام، وتبدأ أعمال البناء في يونيو 2021م، على أن تسلم المدارس مكتملة التجهيز في يونيو 2023م.

مشروع المرحلة الثانية يتضمن: