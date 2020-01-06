73 متطوعا شاركوا في تنفيذ مبادرة «هذه مدينتي» بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بهدف تحسين مظهر المعالم السياحية شارك نحو 73 متطوعا في مبادرة «هذه مدينتي»، التي نفذتها جامعة الطائف، بالتعاون مع أمانة محافظة الطائف والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في عدد من المعالم السياحية.

وهدفت مبادرة «هذه مدينتي» إلى إبراز المعالم السياحية بشكل حضاري ومتقدم في الطائف، ومن أبرز هذه المعالم التي شملتها المبادرة (قصر البوقري - قصر شبرا - سوق البلد - الهدا).

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وبدأت المبادرة في أول أيامها بتحسين مظهر قصر البوقري أحد القصور القديمة الواقعة في الطائف، وتعود ملكيته لأسرة «آل بوقري»، وذلك بإزالة الزوائد الشجرية والمخلفات المحيطة بالقصر، وإزالة التشوهات البصرية في محيطه، إضافة إلى تنظيف القصر من الداخل.

كما اشتملت المبادرة أيضا على زرع عدد من الشتلات الشجرية بمواقع عدة في سوق البلد بهدف تزيين السوق وتجميله، ورسم عدد من المواقف لذوي الاحتياجات الخاصة أمام متحف قصر شبرا الإقليمي.

يذكر أن عدد الساعات التطوعية التي قدمها المتطوعون المشاركون في مبادرة «هذه مدينتي» بلغ 1314 ساعة تطوعية.