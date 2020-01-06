مصادرة أدوات محظورة لتجهيز الأطعمة بالمعابدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صادرت بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة أدوات محظورة لتجهيز الأطعمة، وطبقت حيالها لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحال المخالفة، وذلك ضمن حملتها الرقابية الصحية، فيما أزالت السيارات المخالفة أمام بعض المنازل والفنادق.

ورفعت البلدية مخلفات البناء بالأحياء السكنية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، ونفذت الفرق الرقابية جولات ميدانية لإنذار المخالفين من ملاك المباني، وإلزامهم بضرورة رفع مخلفات البناء والترميم، والتعاقد مع أحد الناقلين المؤهلين من الأمانة لتوفير حاويات خاصة بتجميع المخلفات، حيث تأتي هذه الجهود ضمن مبادرة «مكة بلا مخلفات بناء» لمكافحة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

من جهة أخرى أزالت بلدية الشرائع الفرعية اللوحات الإعلانية والدعائية المخالفة للأنظمة والتعليمات في الشوارع الرئيسة والفرعية، وشملت عددا من الأحياء لمعالجة التشوه البصري، كما أزالت بلدية العزيزية الفرعية 13 مبسطا مخالفا لبيع الشاي على الطرقات بنطاق البلدية.