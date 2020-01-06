دعوة ملاك مخطط الخزامي بالقطيف لاستكمال تراخيص البناء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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دعت بلدية محافظة القطيف أمس ملاك الأراضي بمخطط الخزامي «834/3» بالمحافظة غير المشمولة بقرار إيقاف التراخيص إلى مراجعة شركة الكهرباء لاستكمال إجراءات تراخيص البناء، مبينة إيقاف إجراءات التراخيص لـ1061 قطعة بالمخطط من إجمالي يتجاوز 3 آلاف قطعة بالمخطط المذكور، وذلك بسبب تأثر تلك الأراضي بخط التصدع.
وأكد رئيس البلدية المكلف المهندس ناصر الظفر أن البلدية تسعى بمعية الجهات ذات العلاقة للاستعجال في آلية التعويض المناسبة لأصحاب القطع الملغاة، مشيرا إلى أن قرار إيقاف إجراءات التراخيص يشمل 373 قطعة بالمجاورة الثانية والتي تتضمن نحو 358 قطعة سكنية و5 قطع تجارية و10 قطع للخدمات، فيما يشمل القرار 688 قطعة في المجاورة الثانية تتضمن 672 قطعة سكنية و8 قطع تجارية و8 قطع خدمات، مبينة أن المخطط من المخططات السكنية الممنوحة من الدولة قبل عقدين من الزمن.
وأضاف بأن مخطط الخزامي يشمل ثلاث مجاورات موزعة على قطع سكنية وتجارية وخدمات، مضيفا أن العمل يجري لإيجاد مواقع أخرى لتلك الأراضي المشمولة بإيقاف إجراءات التراخيص بالتعاون مع الجهات المختصة، مبينا أن البلدية تواصلت مع مختلف الأجهزة الحكومية لعمل الخطط والبرامج اللازمة لإدخال الخدمات إلى مخطط الخزامي للتأكد من وصول الخدمات في وقتها.
وأشار إلى أنه جرى تحديث بيانات المخطط المعدل وتحديث خارطة الأساس ليتمكن مركز المعلومات والحاسب الآلي بالبلدية من ربط المعلومات المحدثة واستكمال إجراءات الترخيص للمواطنين والاستفادة من الأنظمة المعتمدة حديثا، كما تم الانتهاء من إدراجها بحسب أنظمة البناء المعتمدة لها في قاعدة المعلومات الرئيسة.
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