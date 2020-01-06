أنامل نسائية تثري مهرجان غضا عنيزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عنيزة يحتضن مهرجان الغضا للثقافة والفنون الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة عنيزة بقرية الغضا برامج نسائية مثرية وجاذبة، تعدها لجنة التنمية الاجتماعية النسائية. وتسهم البرامج النسائية في وضع بصمة متميزة ومغايرة للمألوف، إذ تتضمن مناشط نسائية وعروضا مسرحية للطفل، والعديد من الأجنحة المخصصة لمنتجات الأسر المنتجة. وأوضحت مديرة المركز المهندسة ندى النزهة أن مشاركة المركز تتضمن معرضا للفن التشكيلي «لفنانات القصيم»، وركنا لعرض منتجات الحرف اليدوية في المنطقة.



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