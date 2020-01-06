المؤشر السعودي يتجاوز هزة الأسواق ويغلق مرتفعا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة تعاملات أمس مرتفعا بنسبة 0.15% ليصعد إلى مستوى 8206.13 نقاط، متجاوزا الهزة التي تعرضت لها الأسواق الخليجية مع بدء تعاملات الأسبوع الحالي، والتي سجلت جميعها تراجعات نتيجة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بعد زيادة حدة التوترات والخلافات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتجاوزت قيمة التداولات في السوق أمس 4 مليارات ريال. فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 155 مليون سهم تقاسمتها 185 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.

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وأنهى سهم أرامكو الجلسة على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.14% ليغلق على 34.5 ريالا بتداولات على السهم بلغت قيمتها 662.5 مليون ريال.

وتصدرت أسهم شركات الأسماك، ومجموعة الحكير، وام آي اس، وتعليم ريت، وسافكو قائمة الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات الكابلات السعودية، ومهارة، وأنعام القابضة، ومسك، والكثيري فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.86% و9.96%.

وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وسابك، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» منخفضا 257.96 نقطة ليقفل عند مستوى 6552.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 8 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 175 ألف سهم تقاسمتها 767 صفقة.