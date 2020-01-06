«وادي مكة» تستثمر في شركة سارية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

كشفت شركة وادي مكة للاستثمار عن استثمارها في الشركة التقنية الناشئة «سارية»، إحدى الشركات المتخرجة من «مسرعة الحرمين التقنية» التابعة لبرنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية، إحدى مبادرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وذلك في جولة التمويل الأولي.

وتوفر شركة سارية منصة تطبيق الكتروني تختص بالتعريف بالمعالم الدينية والتاريخية والسياحية المهمة في المملكة والمنطقة، بالإضافة لتوفيرها خدمة تتيح للزائر والمقيم إيجاد المرشدين السياحيين، ومسارات سياحية مجانية يستطيع أن يتتبعها الزائر بكل سهولة ويسر.

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وتعد «مسرعة الحرمين للتقنية» الذي تديرها وتشغلها شركة حاضنات ومسرعات الأعمال «بياك»، الشركة الحكومية التابعة لـ»تقنية» والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، أول مسرعة أعمال متخصصة بدعم وتطوير أعمال لشركات الريادية والمشاريع المشاركة في هاكاثون الحج، الذي نظمه العام الماضي الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

وأكد رئيس مجلس مديري شركة وادي مكة للاستثمار، ورئيس لجنة الاستثمار المهندس خالد سليماني، أن شركة وادي مكة للاستثمار تهدف إلى الاستثمار في الشركات الناشئة المحلية والدولية التي تقدم خدمات وتقنيات تحسن وتطور من جودة خدمات قطاع الحج والعمرة في مراحلها الأولية أو المتقدمة، وذلك سعيا لجعل مكة المكرمة مدينة ذكية، ورحلة الحج والعمرة أكثر سهولة ويسر.

وأفاد بأن شركة وادي مكة للاستثمار تتطلع من خلال استثمارها في شركة «سارية» وبتوجيهات ورؤية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة إلى تعزيز وتغيير معالم قطاعي الإرشاد السياحي والتنمية في المملكة، وذلك عبر تقديم تقنيات ذات جودة عالية، وسهلة الاستخدام عن طريق خدمات تطبيق «سارية».