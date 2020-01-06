السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ المدينة المنورة أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة طيبة بالمدينة المنورة عن بدء التسجيل في برامج الدبلوم المدفوعة لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للرجال والنساء، كما أعلنت العمادة بالتعاون مع كلية الحقوق عن التسجيل في برنامج دبلوم المحاماة المدفوع لحملة البكالوريوس في الحقوق والقانون والشريعة والأنظمة للجنسين. وأوضحت العمادة أن التقديم سيستمر حتى السبت المقبل، من خلال بوابة الجامعة الالكترونية، مبينة أن الدراسة لحملة الثانوية ستكون لمدة سنتين في تخصصات: اللغة الإنجليزية والتسويق والمبيعات وبرمجة الحاسب ونظم المعلومات والفندقة والسياحة حسب التخصص المتاح في كل مقر من مقرات الجامعة، مؤكدة أن جميع البرامج معتمدة ومصنفة من وزارة الخدمة المدنية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبول في الدبلومات لحملة الثانوية بجامعة طيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.