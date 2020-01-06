«البيئة» تستطلع آراء العموم حول مسودة إدارة النفايات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المهتمين والعموم إلى إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حيال مسودة مشروع إدارة النفايات، وذلك ابتداء من أمس ولمدة شهر.
ويهدف نظام إدارة النفايات الذي تعمل الوزارة على إعداده بعد موافقة مجلس الوزراء، إلى تنظيم عملية إدارة النفايات المتكاملة بين جميع الجهات المعنية وفق اختصاص كل منها، لتقليل إنتاج النفايات وفرزها وتخزينها وجمعها ونقلها وإعادة تدوير ما يمكن منها، وذلك تحقيقا لمفهوم الاستدامة البيئية والمحافظة على الصحة العامة ورفاهية الإنسان بما يتواءم مع رؤية 2030.
ونوهت الوزارة بالمهتمين والعموم بإرسال مرئياتهم ومشاركاتهم عبر البريد الالكتروني، وللاطلاع على النظام زيارة موقعها على الرابط المخصص.
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