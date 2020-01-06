إنشاء أكاديمية للطب الرياضي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
جرى أمس بمعهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة توقيع مذكرة تعاون مع مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي، لإنشاء الأكاديمية السعودية للطب الرياضي، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي.
وتمت مراسم التوقيع بين مدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد، ومدير مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي الدكتور عبدالله الجوهر.
أهداف الأكاديمية
- تقديم برامج تدريبية متخصصة في نشر ثقافة الوقاية من الإصابات الرياضية بين أفراد المجتمع
- التعاون مع الجهات التعليمية المحلية والدولية لجلب أفضل البرامج التدريبية لدعم وتأهيل الكوادر الطبية بالمجال الرياضي
- تنفيذ دبلومات متخصصة لطلاب الأقسام الرياضية بمجال التأهيل البدني للإصابات الرياضية
- تنفيذ الدورات التدريبية المعتمدة في مسار الطب الرياضي بالبرنامج التدريبي للمعهد
- إقامة ورش عمل تخصصية في الطب الرياضي لإعداد وتدريب الكوادر الوطنية الشابة
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