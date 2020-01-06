إنشاء أكاديمية للطب الرياضي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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جرى أمس بمعهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة توقيع مذكرة تعاون مع مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي، لإنشاء الأكاديمية السعودية للطب الرياضي، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي.

وتمت مراسم التوقيع بين مدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد، ومدير مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي الدكتور عبدالله الجوهر.

أهداف الأكاديمية