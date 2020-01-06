الغردقة تشهد حفل جوائز الأفضل بأفريقيا لعام 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يترقب محبو الساحرة المستديرة في القارة السمراء تسمية الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019، المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، خلال الحفل الذي تستضيفه مدينة الغردقة المصرية اليوم.

وينافس على الجائزة النجمان المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني (ليفربول الإنجليزي)، والجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي).

وللعام الثاني على التوالي، تضم قائمة المرشحين النهائية للجائزة ثلاثة نجوم يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما ضمت في النسخة الماضية صلاح وماني، بالإضافة للجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي.

وسبق لمحرز الفوز بالجائزة عام 2016، فيما يطمح محمد صلاح في الاحتفاظ بالجائزة للعام الثالث على التوالي، في المقابل، يحلم ساديو ماني بالجائزة لأول مرة بعد أن حصل ماني على المركز الثالث عام 2016، والثاني في العامين الماضيين خلف صلاح.

الأسود والأفيال يفرضون هيمنتهم

وكانت جائزة أفضل لاعب أفريقي انحصرت في 16 جنسية فقط على مدار تاريخ الجائزة الذي يمتد لنحو نصف قرن من الزمان.

وبدأت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية المتخصصة في تقديم جائزة الكرة الذهبية الأفريقية لأفضل لاعب في أفريقيا منذ 1970 وحتى 1994 على غرار جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها لأفضل لاعب في العالم.

ومنذ 1992 ، بدأ الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) تقديم جائزة لأفضل لاعب أفريقي سنويا.

وعلى مدار تاريخ الجائزتين، فرضت 16 جنسية فقط نفسها على السجل الذهبي للجائزة في هذه القارة التي تضم أكثر من 50 اتحادا أهليا يتمتعون بعضوية الكاف.

وتحظى الكاميرون بالصدارة في السجل الذهبي للجائزة (11 مرة) مقابل 8 مرات للاعبي كوت ديفوار، و5 مرات لكل من غانا ونيجيريا.

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الجزائر الأقرب لأفضل منتخب

يطمح منتخب الجزائر للفوز بجائزة أفضل منتخب في 2019 بعد أن نجح في التتويج بلقب أمم أفريقيا التي جرت بمصر العام الماضي، وينافسه على الجائزة منتخبا مدغشقر والسنغال.

وسيظل العام الماضي خالدا في أذهان الجماهير الجزائرية، بعدما شهد تتويج منتخب بلادها بأمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ عام 1990

وخاض منتخب الجزائر 16 مباراة على الصعيدين الرسمي والودي في عام 2019، حقق خلالها 13 فوزا مقابل 3 تعادلات، فيما حافظ على سجله خاليا من الهزائم، وأحرز لاعبوه 30 هدفا فيما تلقى 6 أهداف فقط.

حكيمي ينافس نيجيريين على أفضل شاب

يتطلع الدولي المغربي أشرف حكيمي للاحتفاظ بجائزة أفضل لاعب أفريقي شاب للعام الثاني على التوالي.

ويتنافس حكيمي، نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، للحصول على الجائزة مع الثنائي النيجيري صامويل تشوكويزي وفيكتور أوسيمين لاعبي فياريال الإسباني وليل الفرنسي على الترتيب.

وكان حكيمي قد سبق له التتويج بالجائزة في العام الماضي، فيما سبق لأوسيمين الفوز بها عام 2015.

بلماضي الأقرب لأفضل مدرب

ضمت القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل مدرب كلا من الجزائري جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، والتونسي معين الشعباني مدرب فريق الترجي التونسي، والسنغالي أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال.

ولمع اسم بلماضي كأحد أبرز مدربي الساحرة المستديرة ليس في أفريقيا فحسب، بل في العالم أيضا، بعدما قاد المنتخب الجزائري في العام الماضي لاستعادة بطولة كأس الأمم الأفريقية التي غابت عن خزائنه لمدة 29 عاما.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اختار بلماضي في يوليو الماضي ضمن 10 مرشحين للحصول على جائزة أحسن مدرب في العالم، ضمن جوائز الأفضل (ذا بيست)، بعد الطفرة التي حققها في مستوى المنتخب الجزائري في العام الماضي.