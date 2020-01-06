الأهلي المصري يضم «كهربا» لقائمته الأفريقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد مدير الكرة بنادي الأهلي المصري، سيد عبدالحفيظ، أن الجهاز الإداري للفريق أنهى أمس إجراءات قيد محمود عبدالمنعم «كهربا» في القائمة الأفريقية.
وقال عبدالحفيظ في تصريحات صحفية إن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، قرر قيد اللاعب المنضم في انتقالات ينايرالحالي بقائمة الفريق الأفريقية.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا السبت المقبل.
وشارك كهربا كبديل في مباراة الفريق أمس الأول أمام نادي مصر في الدوري المصري، والتي انتهت بفوز الأهلي 3 - 1.
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