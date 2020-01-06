ميليشيات سورية تخلي مقارها خشية القصف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الميليشيات الموالية لإيران أخلت مقارها في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور شرق سوريا، تحسبا للقصف الذي تتعرض له المواقع التي تتبع الميليشيات الموالية لإيران في سوريا.

وأضاف المرصد أن الميليشيات تنتشر حاليا في البساتين على ضفة نهر الفرات، بينما أبقت عناصر حراسة على مقارها.

وكان المرصد رصد تحليقا لطائرات مسيرة مجهولة في أجواء البوكمال، فيما أطلقت الميليشيات الموالية لإيران المتمركزة في محيط المدينة والمنطقة الحدودية مع العراق نيران رشاشات ثقيلة، دون ورود معلومات إضافية حول ما إذا كانت تلك الطائرات مذخرة أو استطلاعية لمتابعة قادة تلك المليشيات.