4 مناطق تسجل برودة تحت الصفر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

سجلت أمس بعض مناطق المملكة انخفاضا حادا في درجات الحرارة، التي وصلت في منطقتي القريات وطريف إلى درجة واحدة تحت الصفر، في حين سجلت حائل درجة صفر، أما تبوك وبريدة فسجلتا 3 درجات، وذلك بحسب بيانات المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

ومن جهتها توقعت هيئة الأرصاد استمرار تدفق الكتلة ‏الهوائية الباردة على شمال ووسط وغرب المملكة.

ومن جهته كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق أن هذا آخر أسبوع من المربعانية التي تودعنا ببرودة، مضيفا من خلال حسابه على تويتر، أن البرودة ستكون السمة السائدة خلال هذا الأسبوع.