السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - بريدة قبضت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم على وافد يمني أقدم على قتل مواطن طعنا، وذلك إثر مشاجرة وقعت بينهما بمحافظة عنيزة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة في بيان أمس أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبط المقيم وهوفي العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بقتل مواطن طعنا، ونقل الجثمان وإخفائه بمنطقة صحراوية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مقيم أنهى خلافه مع مواطن بطعنة قاتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.