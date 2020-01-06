احذروا إهمال صيانة السخانات والتدفئة بالحطب والفحم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما تشهد المملكة هذه الأيام انخفاضا في درجات الحرارة مما يتطلب أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتطبيق معايير واشتراطات السلامة على سخانات المياه الكهربائية، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من المخاطر المترتبة على عدم توفر الصيانة الدورية للسخانات الكهربائية خلال فترة الشتاء.

وأكدت المديرية أن أبرز مصادر الخطر في السخانات هو عطل جهاز المنظم و (الترموستات) الذي يتحكم بدرجة حرارة مياه السخان واستمراريته بالتسخين، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بالسخان وتكوين البخار وزيادة الضغط الداخلي الذي يسبب انفجار السخان، وربما أن رداءة تصنيع بعض الأنواع من السخانات والاستعانة بفنيين غير مؤهلين.

كما حذرت من الأخطار المصاحبة لوسائل التدفئة التقليدية مثل الحطب والفحم وأهمية الحرص على التقيد بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بشأنها، مبينة أن أبرز مخاطر فصل الشتاء تتمثل في استخدام الفحم والحطب للتدفئة في أماكن مغلقة.